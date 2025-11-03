Francesco Pannofino | Io e mia moglie viviamo separati a casa da solo sto bene

Ospite di La volta buona, Francesco Pannofino ha rivelato che lui e sua moglie, Emanuela Rossi, vivono separati. "Il motivo? Io russo, e lei per farmi svegliare mi dà calci e schiaffi", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Mercoledì 29 ottobre andrà in scena “Rosencrantz e Guildenstern sono morti” che vedrà sul palco, tra gli altri, Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli - facebook.com Vai su Facebook

Francesco Pannofino: “Io e mia moglie viviamo separati, a casa da solo sto bene” - Francesco Pannofino è stato ospite di La volta buona oggi, lunedì 3 novembre, insieme al figlio Andrea. Segnala fanpage.it

Francesco Pannofino: “Mia moglie Emanuela? Ecco perchè viviamo in due case diverse”/ “Mio figlio Andrea…” - Francesco Pannofino con il figlio Andrea a La Volta Buona: la carriera, il ruolo di papà e una curiosità legata al rapporto con la moglie Emanuela. ilsussidiario.net scrive

Andrea, chi è il figlio di Francesco Pannofino e cosa fa nella vita? - Nato nel 1998, Andrea Pannofino ha 27 anni ed è il figlio del celebre doppiatore e attore Francesco Pannofino e di sua moglie, Emanuela Rossi, anche lei un nome molto noto nel mondo del doppiaggio. Riporta msn.com