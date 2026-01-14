A Carrara, le pissidi sottratte dal Duomo durante l’Epifania sono state ritrovate dai carabinieri, che le hanno recuperate in un cassonetto. Tuttavia, le ostie sacre non sono state rinvenute. L’indagine continua per chiarire i dettagli del furto e le eventuali responsabilità.

Carrara, 14 gennaio 2026 – Le pissidi rubate in Duomo il giorno dell’Epifania sono state ritrovate. Le hanno ritrovate i carabinieri dopo giorni di indagini serrate. Sembra che la refurtiva sia stata abbandonata all’interno dei bidoni della spazzatura del supermercato Conad della Lugnola. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i risultati delle indagini. Non è ancora stato reso noto un elemento chiave: dove siano finite le ostie consacrate. Perché al di là del valore dei due antichi manufatti, al parroco del Duomo don Piero Albanesi e alla comunità interessa sapere se sono state ritrovate le ostie consacrate, il corpo di Cristo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carrara, il furto in Duomo: ritrovati in un cassonetto gli oggetti liturgici rubati. Ma le ostie non ci sono

Carrara, al quinto furto il parroco chiude il Duomo

Duomo chiuso per sacrilegio: trafugate le ostie dal Tabernacolo, la decisione del parroco

