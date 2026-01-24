Fri-el Green House investe sul biometano

Fri-El Green House, azienda specializzata in serre idroponiche e energie rinnovabili nel ferrarese, ha avviato un nuovo impianto a biometano a Ostellato. Questa iniziativa rafforza l’impegno dell’azienda nel settore delle fonti energetiche sostenibili, contribuendo alla diversificazione delle fonti rinnovabili e alla riduzione dell’impatto ambientale. L’impianto rappresenta un passo importante nel percorso di Fri-El Green House verso un modello di produzione più ecologico e responsabile.

A Ostellato l'azienda Fri-El Green House vede attivarsi un nuovissimo impianto a biometano. Fri-El Green House, azienda attiva nel settore delle serre idropiniche e della produzione di energie da fonti rinnovabili, molto presente nel ferrarese, inaugura la connessione alla rete di un nuovo impianto di biometano. Realizzato con la conversione di due impianti esistenti, adiacenti alle serre idropiniche, da biogas a metano con recupero della CO2, il gruppo Friel raggiunge un traguardo importante e significativo. Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di innovazione che l'azienda abbia mai intrapreso, ponendosi l'obiettivo di giungere ad una piena sostenibilità energetica e ambientale del proprio sito produttivo.

