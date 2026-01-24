fortitudo bologna in trasferta a scafati senza tifosi

La Fortitudo Bologna sarà in trasferta a Scafati domani pomeriggio alle ore 16, affrontando la Givova Scafati al PalaMangano. La partita si svolgerà senza la presenza dei tifosi ospiti, in conformità alle disposizioni vigenti. Si tratta di un'occasione per la squadra di confrontarsi in un contesto diverso, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione e proseguire nel percorso di stagione.

Bologna, 24 gennaio 2026 – Trasferta campana per la Fortitudo che domani pomeriggio alle 16 scende in campo al PalaMangano per sfidare la Givova Scafati padrona di casa. Senza l’apporto dei propri tifosi, costretti a disertare la trasferta del PalaMangano per il divieto della vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Bologna, comunicato per altro con tempistiche decisamente discutibili, la Fortitudo Flats Service scende in campo questo pomeriggio alle 16 a Scafati per continuare sulla strada intrapresa nelle ultime 2 sfide con Mestre e Urania Milano, cercando di lasciarsi, finalmente alle spalle, il mal di trasferta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

