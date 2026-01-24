Fortitudo sarà battaglia con Scafati Migliori difesa e attacco a confronto

La sfida tra Fortitudo e Scafati mette di fronte la seconda miglior difesa del campionato alla miglior attacco. Scafati, con una media di 82,1 punti, cerca di mantenere il ritmo, mentre Bologna, con una difesa da 72,4 punti concessi, punta a contenere le offensive avversarie. La partita rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre, con la Fortitudo che spera di invertire le recenti difficoltà in trasferta.

Cosa succede quando il migliore attacco del campionato di serie A2 (Scafati: 82,1 di media) incontra la seconda migliore difesa (Bologna: 72,4)? Diciamo che se la si osserva dalla prospettiva della Fortitudo di coach Attilio Caja una X sulla schedina sarebbe tantissima roba, specie se l’andamento in trasferta è quello raccontato e spulciato nelle ultime settimane: 3-8 di bilancio, con l’aggravante del terzo peggior attacco lontano dalle mura domestiche (71,4). Ma non è il totocalcio e non è una Fortitudo che sta rendendo come il suo tecnico avrebbe voluto ad agosto, come si è evinto dalle dichiarazioni dell’ultimo post partita: "È chiaro ed evidente ormai che il talento non fa parte della nostra squadra e quindi dobbiamo, con difesa, abnegazione, sacrificio e stando lì, provare ad avere qualcosa di meglio nelle percentuali offensive". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

