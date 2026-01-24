forbidden fruit anticipazioni trama puntate dal 26 al 31 gennaio

Ecco le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit dal 26 al 31 gennaio. In questo articolo, vengono illustrate le trame e gli sviluppi principali della soap opera durante questa settimana. Leggi le informazioni per conoscere gli eventi e le dinamiche che coinvolgono i personaggi, rimanendo aggiornato sulle vicende in corso.

Siete curiosi di conoscere le anticipazioni e la trama di Forbidden Fruit dal 26 al 31 gennaio? Cosa succede nelle puntate della settimana Fan delle serie turche a rapporto! Ecco qui tutte le anticipazioni e la trama di Forbidden Fruit per le puntate della settimana che va dal 26 al 31 gennaio. Sikti fa vedere ad Halit delle foto dove è ritratta Yildiz consegnare a Sevda una busta con dei soldi. A questo punto Halit vuole saperne di più e interroga la segretaria del suo avvocato, che inizialmente nega. Solo in un secondo momento Sevda ammette di avere ricevuto dei soldi da Yildiz per sedurlo. L’obiettivo? Ottenere una somma maggiore in caso di divorzio. 🔗 Leggi su Novella2000.it

