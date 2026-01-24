Ecco le anticipazioni delle puntate di Beautiful dal 26 al 31 gennaio 2026. In questo articolo, troverai un riepilogo degli eventi principali e delle evoluzioni dei personaggi durante questa settimana. Le informazioni sono aggiornate e precise, offrendo uno sguardo chiaro sulle trame in corso senza sensazionalismi o interpretazioni.

Ecco cosa ci riservano le anticipazioni e la trama di Beautiful dal 26 al 31 gennaio 2026. Finn non comprende perché Steffy sia così restia alla notizia che Sheila è ancora viva. Il medico considera sua madre una sorta di eroina per aver affrontato Sugar e protetto sua moglie e i suoi figli. La rivelazione fatta da Finn scatena non solo la reazione di Steffy, ma anche quella di Ridge. Steffy è praticamente una furia è mette suo marito davanti a una scelta: o lei o sua madre. Intanto Brooke sembra aver mal digerito quanto successo a suo figlio RJ e non è affatto tenera con Zende. Visibilia Editrice S. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Beautiful anticipazioni trama puntate dal 26 al 31 gennaio 2026

Anticipazioni Beautiful Dal 26 Al 31 Gennaio 2026: La Terribile Scoperta Di Steffy!Ecco le anticipazioni di Beautiful dal 26 al 31 gennaio 2026.

Beautiful, anticipazioni dal 26 al 31 gennaio 2026: Luna teme di essere incintaDal 26 al 31 gennaio 2026, Beautiful presenta le preoccupazioni di Luna Nozawa, che, a causa di un ritardo, teme di essere incinta.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La morte di Jana e la fine di un ciclo | La Promessa Anticipazioni dal 16 al 31 dicembre

Argomenti discussi: Beautiful, le trame della settimana dal 26 al 31 gennaio; Beautiful, le anticipazioni delle puntate dal 19 al 24 gennaio; Beautiful, le anticipazioni dal 12 al 17 gennaio 2026; Beautiful, le trame dal 19 al 24 gennaio 2026.

Beautiful anticipazioni trama puntate dal 26 al 31 gennaio 2026Lo accusa di aver approfittato di Luna, in quel momento sotto effetto di droghe che non sapeva di aver usato. La Logan vorrebbe che il ragazzo lasciasse l’azienda. Così Zende in lacrime si è scusato, ... novella2000.it

Anticipazioni Beautiful, trame dal 26 al 31 gennaioBeautiful: anticipazioni puntate dal 26 al 31 gennaio. Ecco cosa succede nelle prossime puntate della soap su Canale 5. tvserial.it

la faccia di Sheila oggi ma secondo voi, dietro a tutto quello che è successo, c'è il suo zampino https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/soap-opera/beautiful-anticipazioni-steffy-scopre-che-sheila-e-viva-e-che-ha-ucciso-sugar-e-un-piano-della-cart - facebook.com facebook

Beautiful, trame 22 gennaio: #22gennaio #beautiful #anticipazioni #spoiler x.com