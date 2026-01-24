Firenze senzatetto trovato morto dopo la notte davanti alla mensa della Caritas

A Firenze, un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto davanti alla mensa della Caritas. Dopo aver passato una notte presso il progetto di accoglienza invernale, era tornato in strada, dove è stato rinvenuto senza vita. L’episodio riporta l’attenzione sulla condizione di vulnerabilità delle persone senza dimora e sulla necessità di interventi efficaci per garantire la loro sicurezza.

Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto davanti alla Caritas di Firenze. L'uomo era stato accompagnato al progetto di accoglienza invernale dai volontari, ma qui era rimasto solo una notte per poi tornare in strada.🔗 Leggi su Fanpage.it

Firenze: senzatetto trovato morto vicino alla mensa della Caritas. Paulesu: “Addolorati, era molto fragile”A Firenze, un uomo senza dimora, noto per frequentare la mensa della Caritas di via Baracca, è stato trovato senza vita questa mattina, 24 gennaio 2026.

Leggi anche: Volontario della Misericordia aggredito davanti alla mensa: fermato un senzatetto

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Milano, ancora un clochard morto di freddo; La strage degli invisibili: in Italia nel 2025 sono morti 414 senzatetto, e Milano e Bergamo sono in cima alla classifica; Clochard muore per il freddo a Milano, è il terzo in pochi giorni; Il clochard che muore e dona gli organi Messaggi da tutta Italia alla famiglia | Filippo era un ragazzo perbene.

Firenze, senzatetto trovato morto dopo la notte davanti alla mensa della CaritasUn uomo senza fissa dimora è stato trovato morto davanti alla Caritas di Firenze. L’uomo era stato accompagnato al progetto di accoglienza invernale dai volontari, ma qui era rimasto solo una notte ... fanpage.it

Senza fissa dimora trovato morto davanti mensa Caritas a FirenzeUn uomo senza fissa dimora è stato trovato morto stamani davanti alla mensa della Caritas di via Baracca. A rinvenirlo gli stessi operatori della Caritas, spie ... controradio.it

A Firenze, in via Pier Capponi, da gennaio 2026 tredici appartamenti sono diventati una casa comune per senzatetto cronici, ex detenuti, rifugiati e famiglie in povertà estrema. Affitto simbolico (20–50 €), servizi gratuiti e un impegno preciso: 10 ore al mese di c - facebook.com facebook