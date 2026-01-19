Via Palagio degli Spini e via Piantanida lavori alla rete idrica

A partire da oggi, 19 gennaio 2026, a Firenze, sono in programma interventi sulla rete idrica lungo via Palagio degli Spini e via Piantanida. Questi lavori comporteranno modifiche temporanee alla viabilità nella zona, con l’obiettivo di migliorare il servizio e garantire interventi di manutenzione necessari. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare eventuali percorsi alternativi durante le fasi di lavoro.

Firenze, 19 gennaio 2026 – Prendono il via da oggi 19 gennaio, a Firenze, alcuni interventi che comporteranno modifiche alla viabilità. Nel dettaglio, come si riporta dal Comune di Firenze, proseguono i lavori di Publiacqua per la posa della nuova condotta idrica e fognaria di via del Palagio degli Spini e via Piantanida. Un intervento finalizzato allo spostamento delle condotte dell’acquedotto altrimenti interferenti con i lavori di realizzazione del nuovo svincolo autostradale dell’autostrada A11 da parte di Società Autostrade. Da domani scattano i provvedimenti della fase 2.1: fino al 30 gennaio previsti divieti di sosta e transito in via Palagio degli Spini (dall’intersezione con via Piantanida all’intersezione con il varco di uscita dal parcheggio), via Piantanida (dall’intersezione con Autostrada A11 all’intersezione con via del Palagio degli Spini). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via Palagio degli Spini e via Piantanida, lavori alla rete idrica Leggi anche: Nuovo asfalto in via Enrico De Nicola, lavori Publiacqua in via Palagio degli Spini e in via Piana Leggi anche: Modifiche temporanee alla viabilità per lavori di Hera alla rete idrica La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Da via Palagio degli Spini al Viadotto dell’Indiano: i principali interventi della settimana a Firenze - Via degli Strozzi: per il sollevamento di macchinari dalle 21 di domenica 18 alle 6 di lunedì 19 gennaio sarà in vigore un divieto di transito tra via dei Sassetti e piazza della Repubblica. 055firenze.it

