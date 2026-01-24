Fiorini ferita e con tanta voglia di riscatto Con Badia sarà una gara per uomini veri

La Fiorini si prepara all'ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A 20252026, in programma domani alle 14 sul campo dei Borsari Badia. Dopo una fase difficile, la squadra cerca una risposta di carattere e determinazione per riprendere il cammino e confermare le proprie ambizioni. Un appuntamento importante per valutare lo stato di forma e consolidare la propria posizione in classifica.

La Fiorini vuole riprendere a correre. Sarà sul campo dei Borsari Badia l’ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A 20252026 dei kiwi giallorossi, in programma domani alle 14.30. La formazione pesarese è quinta in classifica con 22 punti, i veneti con 17 sono invece ottavi. "Questa è stata una settimana vissuta con un po’ di amarezza, visto il risultato di domenica scorsa contro Paese – dice l’ apertura della Fiorini Maicol Azzolini –. La prestazione in difesa è stata di buon livello, ma abbiamo peccato nelle occasioni che abbiamo avuto in attacco, loro sicuramente hanno sfruttato le occasioni che abbiamo concesso, visto i nostri errori tecnici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

