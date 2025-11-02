"A Termoli desiderosi di riscattarci dopo la pesante sconfitta casalinga con l’Ancona". È lo spirito che anima la Maceratese dalle parole dell’allenatore Matteo Possanzini. "Oggi – aggiunge – non mancheranno le insidie, a cominciare dalla formazione locale che sul suo campo ha colto risultati importanti, ha un tecnico esperto che sa complicare agli avversari come sviluppare le trame di gioco". La Maceratese arriva all’appuntamento senza il difensore centrale Pablo Lucero. "Ha un problema muscolare accusato nel match con l’Ancona, ma farà bene chi giocherà al suo posto". Ma il punto è un altro: la netta sconfitta interna con l’Ancona (1-5) può avere minato le certezze della squadra che ora può accusare quel peso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

"Maceratese con tanta voglia di riscatto"