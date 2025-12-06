Vanoli dopo l’ennesima sconfitta della Fiorentina col Sassuolo | Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi In queste situazioni servono uomini non calciatori Basta alibi

Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni. In conferenza stampa dopo l’ennesima sconfitta della Fiorentina contro il Sassuolo, il tecnico Paolo Vanoli ha rilasciato queste dichiarazioni. PAROLE – «Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi. In queste situazioni servono uomini, non calciatori. Questa partita è stata un’emblema, basta alibi, ci vuole coraggio. Quale paura si può avere quando vai in vantaggio 1-0? Più bello di così! Dovrebbe scomparire la paura. Non c’entra il modulo, c’entra il ritrovarsi giocare l’uno per l’altro e non vedo questo da quando sono arrivato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vanoli dopo l’ennesima sconfitta della Fiorentina col Sassuolo: «Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi. In queste situazioni servono uomini, non calciatori. Basta alibi»

