Fiorentina Kean va ricostruito | Vanoli fa chiarezza

L’assenza di Moise Kean contro la Lazio non indica una bocciatura tecnica, ma riflette una gestione oculata da parte della Fiorentina. La decisione tiene conto di fattori fisici, personali e di un percorso di recupero che la società sta seguendo con attenzione. Vanoli spiega come questa scelta sia parte di un approccio più ampio, volto a tutelare il benessere del giocatore e a garantire un ritorno graduale alle migliori condizioni.

Non è una bocciatura tecnica, né una scelta punitiva. Dietro la panchina di Moise Kean contro la Lazio c'è una gestione più profonda, fatta di problemi fisici, questioni personali e di un percorso che la Fiorentina sta cercando di governare senza forzature. L'attaccante viola resta centrale nel progetto, ma oggi va ricostruito, prima ancora che rilanciato. Vanoli spiega Kean: parole chiare, scenario complesso. A chiarire il contesto è stato direttamente Paolo Vanoli, che in conferenza stampa ha scelto di entrare nel dettaglio, aprendo le virgolette e raccontando le ultime settimane del suo centravanti.

La Fiorentina rincuora Commisso: il gesto dopo la vittoria e il retroscena su Kean. Vanoli litiga con i tifosi - La Fiorentina stende la Cremonese all'ultimo respiro grazie a Kean: il clamoroso retroscena rivelato da Vanoli e cosa ha fatto Commisso al triplice fischio. sport.virgilio.it

Graziani critica Vanoli: «Kean poteva entrare molto prima! Guardavo il cronometro e mi chiedevo una cosa» - Il pensiero dell’ex attaccante A Radio Bruno, Francesco Graziani analizza la gestione di Mois ... calcionews24.com

Fiorentina, Kean torna titolare domenica col Milan Moise ha smaltito un problema alla caviglia e si sta allenando bene: dopo due panchine riprenderà il suo posto @Gazzetta_it x.com

Moise Kean è pronto a riprendersi la Fiorentina Partito dalla panchina contro Cremonese e Lazio, l'attaccante viola scalda i motori in vista del match con il Milan in programma domenica pomeriggio! Partirà dal 1' - facebook.com facebook

