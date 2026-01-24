Fine settimana in Capitanata | gli eventi di sabato 24 e domenica 25 gennaio

Ecco le principali iniziative in programma nel fine settimana in Capitanata, sabato 24 e domenica 25 gennaio. A Foggia si svolgono eventi culturali di rilievo, tra cui lo spettacolo di Arturo Brachetti al Teatro Giordano e la rappresentazione della Compagnia Enarchè al Teatro Regio. Un’occasione per vivere momenti di svago e cultura, rispettando le tradizioni locali e le normative vigenti.

Nuovo fine settimana all’insegna di eventi in Capitanata. Ecco quali non perdere.Sabato 24 gennaioFoggiaAl Teatro Giordano di Foggia c’è Arturo Brachetti con lo spettacolo ‘Solo – The Legend of quick-change’Al Teatro Regio di Capitanata va in scena la Compagnia Enarchè con ‘Chi finge vince.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 3 e domenica 4 gennaioIl primo fine settimana del 2024 in Capitanata propone un calendario di eventi per tutte le preferenze. Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 17 e domenica 18 gennaioEcco un elenco degli eventi più rilevanti in Capitanata per il fine settimana del 17 e 18 gennaio. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 17 e domenica 18 gennaio; Meteo Puglia, ecco cosa accadrà nel weekend tra sabato 24 gennaio e domenica 25 gennaio 2026 – previsioni precipitazioni, venti e temperature + video. Teatro Regio di Capitanata, doppio appuntamento: in scena ‘A Night with the Beatles’ e ‘Dino e la Perla’Nuovo fine settimana con un doppio appuntamento al Teatro Regio di Capitanata. Sul palco di via Guglielmi arrivano l’omaggio musicale ad una delle band più iconiche del ‘900 e un graditissimo ritorno. foggiacittaaperta.it Buongiorno e buon fine settimana con la torta di mele la più soffice e buona https://www.cucinaconmegraziellaeraffaele.it/torta-di-mele-soffice/# - facebook.com facebook Migliora la qualità dell'aria, restrizioni al traffico allentate nel fine settimana a Parma x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.