Fine settimana in Capitanata | gli eventi di sabato 17 e domenica 18 gennaio

Ecco un elenco degli eventi più rilevanti in Capitanata per il fine settimana del 17 e 18 gennaio. Tra spettacoli, presentazioni e iniziative culturali, ci sono opportunità per tutti i gusti. Di seguito trovate le principali proposte per sabato e domenica, per vivere al meglio questi due giorni nella provincia di Foggia.

Tanti eventi per tutti i gusti in Capitanata in questo weekend. Ecco quali non perdere.

Sabato 17 gennaio

Foggia
Al Teatro Giordano di Foggia c'è Lodo Guenzi con 'Morte accidentale di un anarchico'
La scrittrice pugliese Antonella Lattanzi presenta alla Ubik il libro 'Chiara'
Al Teatro Regio di Capitanata, doppio appuntamento: in scena 'A Night with the Beatles' e 'Dino e la Perla' - Sul palco di via Guglielmi arrivano l'omaggio musicale ad una delle band più iconiche del '900 e un graditissimo ritorno.

Biccari accende i "Fuoche de Sant'Antuone", tradizione e sapori nel cuore del paese

