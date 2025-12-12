Il Palermo vola | un guizzo di Le Douaron piega la Samp Inzaghi trova la terza vittoria consecutiva
Il Palermo di Pippo Inzaghi conquista la terza vittoria consecutiva, tornando a mettere in fila successi dopo quasi due anni. La decisiva rete di Le Douaron permette ai rosanero di superare la Sampdoria, confermando i segnali di crescita mostrati nelle ultime partite e rafforzando la propria posizione in classifica.
