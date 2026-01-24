Figura di riferimento

La figura di riferimento di Città di Castello si distingue per il suo ruolo eclettico: insegnante, amministratore e appassionato di lirica. Amici, colleghi e ex studenti hanno contribuito a delinearne un profilo complesso e ricco, che riflette l’impegno nel mondo della cultura e la passione per l’arte. La sua figura rappresenta un esempio di dedizione e versatilità, elementi fondamentali nel tessuto culturale della comunità.

CITTÀ DI CASTELLO Amici e colleghi, ma anche ex studenti, rappresentanti del mondo della cultura che hanno delineato il profilo di un intellettuale poliedrico: insegnante, amministratore e grande appassionato di lirica. Sette mesi dopo la sua scomparsa, Città di Castello ha ricordato Venanzio (Gabrio) Nocchi, figura centrale della vita politica e culturale umbra e nazionale per oltre mezzo secolo. Tra gli intervenuti anche Pierluigi Bersani, che ha rievocato gli anni della comune esperienza come assessori regionali, descrivendo Nocchi come "un combattente colto e intelligente. Su strade a volte diverse, negli anni ci siamo sentiti anche un po' orfani, ma non del Pci: di una politica che fosse passione.

