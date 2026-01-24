Fi | Cannizzaro ' 20 per cento un sogno che possiamo realizzare'

In un contesto di impegno e determinazione, Fi Cannizzaro riflette sulla possibilità di realizzare sogni concreti. Ricorda come, 32 anni fa, Silvio Berlusconi affrontò sfide apparentemente insormontabili, credendo nella possibilità di cambiare le cose. La sua esperienza testimonia come, con perseveranza, anche obiettivi ambiziosi possano diventare realtà, ispirando chi desidera fare la differenza nel proprio percorso.

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - “Quando 32 anni fa Silvio Berlusconi scese in campo anche chi stava accanto a lui sosteneva che fosse una missione impossibile e invece lui insisteva dicendo si può fare e quella cosa si fece come dimostra la nostra presenza qui”. Lo ha affermato Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Calabria all'evento 'Valori più libertà più dignità” a Napoli. “Berlusconi scese in campo e cambiò la geopolitica nazionale: fondò un partito, lo rese popolare, lo rese liberale, creò questo movimento valoriale, facendo la cosa più importante che si potesse fare: stigmatizzare la sinistra e mandare a casa i comunisti pronti a monopolizzare il Paese con l'avvio delle loro masse e delle loro lobby all'interno delle amministrazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

