Ferrara città 30 interviene anche ' Fare verde' | No agli slogan servono misure efficaci

Ferrara si avvicina all’istituzione della zona 30, un'iniziativa volta a migliorare la sicurezza e la qualità della vita urbana. A tal proposito, il presidente di Fare Verde Ferrara, Gianpaolo Zurma, sottolinea l’importanza di adottare misure concrete e sostenibili, evitando slogan e promesse vuote. La discussione si concentra sull’efficacia delle politiche adottate per garantire un ambiente più sicuro e rispettoso per tutti i cittadini.

Sulla cosidetta ‘Città 30’ interviene anche il presidente dell’associazione ambientalista Fare verde Ferrara, Gianpaolo Zurma. “Sarebbe davvero bello se bastasse applicare un limite di velocità per azzerare i decessi sulle strade - dichiara Zurma -. Purtroppo non è così, nemmeno a Bologna, dove.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Ferrara città 30, il Forum risponde al vicesindaco Balboni: “Si deve fare il prima possibile”Il Tar dell’Emilia Romagna ha recentemente bloccato l’attuazione del progetto Bologna Città 30, a causa di vizi formali nella delibera comunale. Leggi anche: Ferrara su Rai1, in corso in città le riprese del programma televisivo 'Linea Verde Italia' Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Ferrara città 30, interviene anche 'Fare verde': No agli slogan, servono misure efficaci. FERRARA, PATRIMONIO UNESCO: GLI EVENTI PER I 30 ANNI DI ECCELLENZA TRA ARTE E NATURANel 2025 Ferrara celebra i trent’anni dall’inserimento del suo centro storico nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, riconoscimento che ricorda l’importanza della città estense e del suo ... ilrestodelcarlino.it Angelo Branduardi festeggia i 30 anni di Ferrara città UnescoLa musica alla corte degli Estensi è il titolo dello spettacolo che il cantautore Angelo Branduardi terrà a Ferrara l'11 dicembre (Teatro Comunale Claudio Abbado, ore 20,30) per festeggiare i 30 ... ansa.it !!! La città dopo una lunga vicenda storica, trova la sua espressione più significativa nel Rinascimento sotto la dinastia degli Estensi, la potente famiglia che governò Ferrara e che eresse chiese, palazzi, il Castello - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.