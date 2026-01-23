Ferrara città 30 il Forum risponde al vicesindaco Balboni | Si deve fare il prima possibile

Il Tar dell’Emilia Romagna ha recentemente bloccato l’attuazione del progetto Bologna Città 30, a causa di vizi formali nella delibera comunale. Rispondendo a questa decisione, il vicesindaco di Ferrara, Alessandro Balboni, ha sottolineato l’importanza di ascoltare i cittadini piuttosto che le ideologie, evidenziando la necessità di agire il prima possibile per tutelare le esigenze della comunità.

Il Tar dell’Emilia Romagna, richiamando vizi formali negli atti della delibera comunale, blocca Bologna città 30 e il vicesindaco di Ferrara, Alessandro Balboni, afferma come commento che “sono stati ascoltati i cittadini invece che le ideologie”. Forum Ferrara Partecipata replica, e si chiede “di quali cittadini parla? Di quale ideologia parla? La sentenza del Tar ha accolto il ricorso non dei cittadini ma di due tassisti bolognesi che lamentavano minori guadagni: in questo caso sono state accolte le istanze di interessi economici privati a scapito della sicurezza di tutti”. “Bologna ha introdotto la città 30 nel luglio 2023 e già nel primo anno di attività, nel 2024 - specificano i referenti -, si è registrata una diminuzione del 13% degli incidenti stradali e dell’11% dei feriti, mentre gli incidenti gravi sono diminuiti del 31%, il numero totale delle vittime è stato di dieci, con una riduzione del 49% rispetto agli anni precedenti, e non è morto nessun pedone.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Limite di velocità in determinate aree urbane

