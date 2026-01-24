Fabio circondato dai lupi tra le case | Minuti di terrore Volevano predare la cagnolina ci ha salvati il mio Amstaff

A Pesaro, un episodio di tensione tra un proprietario e due lupi ha coinvolto Fabio e i suoi cani. L’evento, avvenuto tra le abitazioni, ha visto il proprietario difendere la cagnolina dall’agguato di predatori selvatici. Questa vicenda evidenzia la presenza di fauna selvatica nelle aree urbane e la necessità di attenzione e tutela per gli animali domestici.

Pesaro, 24 gennaio 2026 – Lui più in basso, con i suoi due cani. I due lupi, distanti appena 4 o 5 metri, immobili sul piccolo dosso. Lo guardano fisso, dall’alto, e lo circondano, con una manovra a tenaglia. Alla fine i cani si sono salvati, per lui solo spavento, e i lupi se ne sono tornati oltre la collina. “Ma ho passato minuti di terrore – dice Fabio Portolani, 58 anni, residente al Ledimar – per come puntavano il mio pinscher, per come mi guardavano: se non avessi avuto l’altro cane, l’Amstaff, che ci ha difesi, non so come sarebbe andata a finire”. In pensione con quota 100, guadagnò 180 euro: l’Inps gliene chiede indietro 20mila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fabio, circondato dai lupi tra le case: “Minuti di terrore. Volevano predare la cagnolina, ci ha salvati il mio Amstaff” Leggi anche: Il paese dove ci sono ululati tra le case e lupi per le strade Leggi anche: Escursionisti nel terrore. Perdono la via del ritorno: salvati dai soccorritori Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Fabio, circondato dai lupi tra le case: Minuti di terrore. Volevano predare la cagnolina, ci ha salvati il mio Amstaff. All' Angolo del Divertimento in una calda e armoniosa atmosfera, tra luci di Natale, risate sincere e brindisi condivisi.... FABIO HA FESTEGGIATO I SUOI 40 ANNI !! Circondato dagli affetti più cari dove il tempo sembra fermarsi e dare spazio solo alla GIOIA - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.