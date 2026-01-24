Marco Amelia, ex portiere del Milan, commenta la situazione attuale del campionato, sottolineando come questa sia una fase molto delicata per i rossoneri. In vista del prossimo impegno tra Roma e Milan, Amelia analizza le sfide e le opportunità della squadra in un momento cruciale della stagione, offrendo spunti di riflessione sul percorso e le prospettive del club meneghino.

Marco Amelia, ex portiere del Milan, è stato intervistato dai microfoni di TMW Radio in vista del big match di domenica sera tra Roma e Milan, in programma allo stadio Olimpico alle ore 20:45. Amelia si è voluto soffermare sulla questione legata i punti persi con le piccole da parte dei rossoneri.Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: LEGGI ANCHE: Primavera 1, pagelle Milan-Inter 2-2: Lontani imprendibile. Prodigioso Faccioli Quale il significato di Roma-Milan? "Per il Milan è una partita importantissima. Poi quest'anno i big match per il Milan hanno fatto la differenza, i punti li ha persi con le medio-piccole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Ex Milan, Amelia: "E' una fase molto delicata del campionato, i rossoneri…"

Roma-Milan, Amelia: "Per i rossoneri partita importantissima. Maignan o Svilar? Dico…"

Amelia non ha dubbi: Senza quei punti buttati via i rossoneri sarebbero primi

