Roma-Milan Amelia | Per i rossoneri partita importantissima Maignan o Svilar? Dico…

Marco Amelia, ex portiere del Milan, analizza la sfida di domenica tra Roma e Milan. In vista del match, Amelia commenta l’importanza della partita per i rossoneri e si soffermo sulle scelte tra i portieri, Maignan e Svilar. Ecco le sue considerazioni sul ruolo decisivo e le possibili strategie in campo, offrendo una prospettiva esperta per gli appassionati di calcio italiano.

Quale il significato di Roma-Milan? "Per il Milan è una partita importantissima. Poi quest'anno i big match per il Milan hanno fatto la differenza, i punti li ha persi con le medio-piccole. La Roma cerca di venir fuori da questa partita per creare ulteriore entusiasmo in questo percorso di Gasperini. Vedo l'Inter distaccata dalle altre, poi le prossime tre avrà partite più semplici delle altre e queste dovranno tenere il ritmo alto se vogliono inseguirla. E' una fase molto delicata del campionato, il Milan ha buttato via tanti punti che le avrebbero permesso di essere con l'Inter lì davanti". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

