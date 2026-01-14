Allarme-vandali Rubati sei estintori Muri imbrattati distrutte tre fontane

Recenti atti di vandalismo a Ponte San Giovanni hanno portato al furto di sei estintori e alla distruzione di alcune fontane. Inoltre, sono stati imbrattati i muri e sono stati rubati un tavolo e due panchine lungo il percorso verde tra Ponte San Giovanni e Ponte Valleceppi, evidenziando una preoccupante escalation di comportamenti dannosi nella zona.

Ancora vandali a Ponte San Giovanni. Non solo è stato rubato, dalla sponda sull'ansa del Tevere, lungo il percorso verde tra Ponte San Giovanni e Ponte Valleceppi, un tavolo e due panchine. La notte di capodanno sono stati rubati, dal garage di un condominio di via Grieco, sei estintori con i quali i vandali dopo averli svuotanti imbrattando muri e zone verdi, hanno danneggiate le tre fontanelle, ormai inutilizzabili e con una perdita d'acqua perenne, poste una al Parco Ponteland per bambini, una vicino al Palazzetto dello Sport e una all'interno di un recinto per cani adiacente al Palazzetto. "La popolazione è sconsolata e indispettita - fanno sapere –, prima di tutto contro i malviventi che si rendono responsabili di azioni incivili e deturpanti e poi con le istituzioni sorde alle segnalazioni e, in questo caso, alla notevole perdita di acqua, uno degli elementi più preziosi, dalle tre fontanelle abbandonate a inondare il terreno circostante, destinato a utilizzazione specifica: Parco Ponteland per bambini, Palazzetto dello Sport per atleti, area recintata per cani e loro accompagnatori anche di età avanzata.

