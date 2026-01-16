La banda della marmotta ci riprova con un bancomat | via a mani vuote dissemina chiodi lungo la strada

A distanza di due settimane dal tentato furto, la “banda della marmotta” torna a colpire a Squinzano, tentando di svaligiare un bancomat. Tuttavia, anche questa volta, i malviventi non riescono a portare via nulla e, prima di abbandonare la scena, disseminano chiodi lungo la strada. La rapina si conclude senza conseguenze per le vittime, ma resta alta l’attenzione sulla sicurezza della zona.

