Juventus Gazzetta | tra le righe del comunicato Exor una chiara frecciata a Tether Ecco quale

L'articolo analizza il recente comunicato di Exor, pubblicato dalla Gazzetta, evidenziando una possibile frecciata indirizzata a Tether. Attraverso un'analisi dettagliata, si cerca di comprendere i messaggi nascosti e le implicazioni di questa comunicazione per la Juventus e il panorama finanziario correlato.

Juventus, Gazzetta: tra le righe del comunicato Exor una chiara frecciata a Tether. Il riferimento alla provenienza del colosso delle criptovalute. Il  Consiglio di Amministrazione di Exor  ha respinto  all’unanimità  l’offerta vincolante e non sollecitata presentata da  Tether Investments  per rilevare la quota di maggioranza della  Juventus. La holding della  famiglia Agnelli  ha così messo la parola fine, per ora, alla proposta del colosso delle criptovalute. I dettagli finanziari dell’offerta rifiutata. L’offerta di  Tether  si basava su un prezzo di  2,66 euro per azione, riconoscendo un  premio di circa il 20,74%  rispetto al prezzo ufficiale delle azioni della Società all’11 dicembre 2025. Juventusnews24.com

