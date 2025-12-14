Juventus Gazzetta | tra le righe del comunicato Exor una chiara frecciata a Tether Ecco quale
L'articolo analizza il recente comunicato di Exor, pubblicato dalla Gazzetta, evidenziando una possibile frecciata indirizzata a Tether. Attraverso un'analisi dettagliata, si cerca di comprendere i messaggi nascosti e le implicazioni di questa comunicazione per la Juventus e il panorama finanziario correlato.
Juventus, Gazzetta: tra le righe del comunicato Exor una chiara frecciata a Tether. Il riferimento alla provenienza del colosso delle criptovalute. Il Consiglio di Amministrazione di Exor ha respinto all’unanimità l’offerta vincolante e non sollecitata presentata da Tether Investments per rilevare la quota di maggioranza della Juventus. La holding della famiglia Agnelli ha così messo la parola fine, per ora, alla proposta del colosso delle criptovalute. I dettagli finanziari dell’offerta rifiutata. L’offerta di Tether si basava su un prezzo di 2,66 euro per azione, riconoscendo un premio di circa il 20,74% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni della Società all’11 dicembre 2025. Juventusnews24.com
