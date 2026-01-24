È in fase di definizione l’accordo tra En-Nesyri e la Juventus, con l’intesa ormai raggiunta definitivamente. Oggi si attende l’ufficialità dell’arrivo del calciatore marocchino a Torino, dopo l’accordo raggiunto a Istanbul. La trattativa prevede un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Si tratta di un’operazione che potrebbe rappresentare un importante aggiornamento nel mercato bianconero.

En-Nesyri Juve, operazione in chiusura a Istanbul, il marocchino arriva in prestito con diritto. Ottolini e Comolli battono la concorrenza e preparano la rivoluzione estiva. Youssef En-Nesyri ha sciolto definitivamente le riserve: sarà Torino la tappa della sua prossima avventura calcistica, preferita alle lusinghe della Premier League. Mentre la megalopoli turca ospitava il secondo giorno di frenetiche trattative, la Juventus ha coperto con decisione i pochissimi metri che mancavano al traguardo finale. Il DS Marco Ottolini era volato sul Bosforo già mercoledì sera, proprio mentre la squadra di Spalletti trionfava contro il Benfica, imprimendo l’accelerazione decisiva per regalare al tecnico toscano quel centravanti fisico divenuto vitale dopo il pesante infortunio occorso a Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - En-Nesyri Juve, operazione in chiusura: accordo trovato definitivamente. Oggi la giornata giusta per l’approdo in bianconero, le ultime

En-Nesyri alla Juve: perché la trattativa non si è ancora chiusa. Cosa manca per l’approdo del giocatore in bianconero, la rivelazioneEn-Nesyri alla Juve è una possibilità ancora in fase di definizione.

En-Nesyri alla Juve, il club bianconero è vicino all’accordo con il Fenerbahce: ecco su che base si può chiudere la trattativaLa Juventus si avvicina a ufficializzare l’acquisto di En-Nesyri dal Fenerbahçe.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Juve, per l'attacco ora c'è En-Nesyri in pole: ha chiesto la cessione al Fenerbahce; La Juventus avanza per En-Nesyri: sorpasso su Mateta, i dettagli della possibile operazione col Fenerbahce; Juventus-En Nesyri, contatto diretto. Ottolini a Istanbul per incontrare il Fenerbahçe; Colpo Juve, il ds Ottolini a Istanbul: L’operazione En-Nesyri è in chiusura.

Juventus, Ottolini resta a Istanbul: En-Nesyri a un passo. I dettagli del prestito col FenerbahceJuventus, Ottolini resta a Istanbul: En-Nesyri a un passo. I dettagli del prestito col Fenerbahce Il marocchino si gioca la conferma in 4 mesi. In estate rivoluzione totale: addio a Vlahovic, Openda.. tuttojuve.com

Juventus, si prova a chiudere per En-Nesyri: costi e tempistiche dell'operazione, le quoteLa Juventus ha scelto Youssef En-Nesyri per completare il proprio attacco: tempistiche, cifre e formula del trasferimento ... assopoker.com

En-Nesyri vicinissimo alla Juve che conta di definire tutti gli accordi con il Fenerbahce entro domani sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto. - facebook.com facebook

En-Nesyri vicinissimo alla Juve che conta di definire tutti gli accordi con il Fenerbahce entro domani [Fabrizio Romano] x.com