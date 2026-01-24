Empoli sconfitta amara La Carrarese si aggiudica il derby toscano di ritorno Gli azzurri poco reattivi

L'Empoli affronta un momento difficile, sconfitto nel derby toscano contro la Carrarese. Dopo la sconfitta interna con il Sudtirol, i biancazzurri non sono riusciti a reagire, subendo una pesante battuta d'arresto in trasferta. La partita ha evidenziato alcune lacune nella reattività della squadra, che ora dovrà lavorare per ritrovare il ritmo e i risultati positivi.

Piove sul bagnato per un Empoli, che non solo non riscatta il ko interno col Sudtirol, ma viene travolto a Carrara. Sotto una pioggia battente, infatti, gli azzurri cadono anche nel derby di ritorno, senza tifosi azzurri in tribuna per il divieto di trasferta sancito dal prefetto di Massa e Carrara. Alla squadra di Dionisi non si può certo dire che sia mancata la voglia perché Lovato e compagni provano a fare la partita fin dalle prime battute, ma salvo i primissimi minuti in cui l'approccio è stato quello chiesto dal tecnico amiatino, l'Empoli pian piano torna ad abbassare il ritmo come già successo contro il Sudtirol, sovrastato agonisticamente dagli avversari.

