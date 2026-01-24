Ecco l’iperdecreto che buca tutti i controlli preventivi

L’iperdecreto rappresenta uno strumento legislativo introdotto dal governo che permette di superare i controlli preventivi normalmente previsti. Con questa modalità, alcune norme possono essere approvate più rapidamente, senza passare attraverso le procedure di verifica consuete. Questa strategia solleva dubbi sulla trasparenza e sul rispetto delle regole democratiche, evidenziando le implicazioni di un metodo che si discosta dai canoni tradizionali di controllo e scrutinio parlamentare.

Sono come i missili ipersonici di Putin, che riescono a bucare la difesa antiaerea dell'Ucraina. Si tratta degli iperdecreti, un nuovo strumento legislativo inventato dal governo che buca il controllo preventivo del Quirinale ed anche quello, pure tenue, della condivisione in Consiglio dei ministri. Ne abbiamo visto un esempio questa settimana alla Camera, che ha approvato il decreto sulla continuità operativa dell'ex Ilva di Taranto, e lo abbiamo visto la settimana precedente con il decreto su Transizione 5.

