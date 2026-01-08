Rafforzati i controlli stradali preventivi ad Acireale

Il comando della polizia locale di Acireale ha annunciato un incremento dei controlli stradali preventivi effettuati nel territorio comunale. Nei giorni scorsi, gli agenti hanno istituito posti di blocco nelle zone di via Lazzaretto, piazza San Francesco di Paola e piazza Indirizzo, al fine di garantire maggiore sicurezza e rispetto delle norme stradali. Questa attività si inserisce in un piano di controlli mirati per monitorare il rispetto delle disposizioni di legge.

