Rafforzati i controlli stradali preventivi ad Acireale

Il comando della polizia locale di Acireale ha annunciato un incremento dei controlli stradali preventivi effettuati nel territorio comunale. Nei giorni scorsi, gli agenti hanno istituito posti di blocco nelle zone di via Lazzaretto, piazza San Francesco di Paola e piazza Indirizzo, al fine di garantire maggiore sicurezza e rispetto delle norme stradali. Questa attività si inserisce in un piano di controlli mirati per monitorare il rispetto delle disposizioni di legge.

Il comandante della polizia locale di Acireale, Alfio Licciardello, rende noto che nei giorni scorsi gli agenti hanno intensificato i controlli sul territorio comunale, attivando posti di blocco nelle aree di via Lazzaretto, piazza San Francesco di Paola e piazza Indirizzo, nell'ambito di un più.

