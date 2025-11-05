Sanremo 2026 nuove ipotesi sul Festival | Laura Pausini affianca Carlo Conti e il format con le figlie di

Il Festival di Sanremo 2026 prende forma e iniziano a fioccare ipotesi su questa nuova edizione. Sembra che Carlo Conti voglia al suo fianco Laura Pausini, ancora da capire in che veste. Inoltre si sta pensando ad un format in cui "tre figlie di" intervistano i partecipanti alla kermesse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo 2026, nuove ipotesi sul Festival: Laura Pausini affianca Carlo Conti e il format con “le figlie di” - Il Festival di Sanremo 2026 prende forma e iniziano a fioccare ipotesi su questa nuova edizione. Secondo fanpage.it

Sorpresa Sanremo 2026: già svelata la lista dei 26 big in gara - Festival di Sanremo 2026, l'attesa cresce già in maniera spasmodica: ecco chi saranno i 26 big all'Ariston, le indiscrezioni ... Si legge su temporeale.info

Sanremo 2026, Carlo Conti ha scelto un ospite? Se è vero, si tratta di una grande star: ecco tutte le novità - conduttori e l'ipotesi clamorosa di un ospite d’eccezione sul palco. Si legge su donnapop.it