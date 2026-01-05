Dove si trova il posto in cui sembra andare Undici nel finale di Stranger Things 5

Nel finale di Stranger Things 5, Undici sembra dirigersi verso un luogo particolare. Questa località, evocata nella scena finale, esiste realmente in Islanda, nota per le sue cascate e i paesaggi isolati. La scena suggerisce un possibile nuovo inizio o una fase di riflessione per il personaggio, ambientata in un contesto naturale e suggestivo, lontano dal mondo che ha conosciuto finora.

Il finale di Stranger Things 5 lascia aperto il destino di Undici. Ma il luogo dell'ultima scena esiste davvero ed è in Islanda, tra cascate e paesaggi remoti.

