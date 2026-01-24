Dopo il sequestro, il Cinemino di Milano ha risposto alle accuse ribadendo la natura comunitaria del suo spazio, frequentato da circa 90.000 persone. La gestione sottolinea di operare nel rispetto delle normative e si difende dalle accuse, confermando il proprio impegno nel creare un luogo di incontro culturale e sociale, respingendo ogni accusa di abusivismo.

Milano – Nessun passo indietro. Anzi, una dura presa di posizione per ribadire la correttezza del proprio operato e ridimensionare le accuse che hanno portato al sequestro preventivo notificato giovedì dalla polizia locale. I responsabili dell’associazione SeiSeneca, fondatori del Cinemino di Porta Romana, hanno affidato a un comunicato stampa le loro riflessioni sul provvedimento del gip Giulia D’Antoni, che ha contestato alla presidente la violazione dell’articolo 681 del codice penale sull’apertura di un luogo di pubblico spettacolo “senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dopo il sequestro, il Cinemino risponde alle accuse: “Non luogo abusivo, ma comunità. Ci hanno scelto 90mila persone”

