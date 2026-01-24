Don Jean, filosofo, teologo e sacerdote, propone una meditazione sulla Via Francigena intitolata

"Sulla via dell’Uomo e di Dio", è una meditazione antropologico-spirituale sulla Via Francigena di Jean de Dieu Elondabare, filosofo, teologo e sacerdote. È, attualmente, in servizio pastorale alle parrocchie di Radicofani e Contignano. Originario di Saint-Benoît Boundji, Repubblica del Congo-Brazzaville, è l’autore di un libro (editore If Press), dedicato alla Via Francigena, che si propone come una meditazione antropologica e spirituale della storica strada, interpretato come luogo fisico, simbolico e interiore. "Vedo in continuazione – dice don Jean– i pellegrini della Francigena e, con loro, parlo spesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Don Jean, una meditazione spirituale sulla Via Francigena

“Don Matteo 15”, intervista a Raoul Bova: “Don Massimo entrerà in una crisi spirituale. Addio a Don Matteo? Quando sarà il momento sarò io a fare un passo indietro”Con l’arrivo del 2026, torna su Raiuno “Don Matteo” con la sua quindicesima stagione, in programma dall’8 gennaio.

Leggi anche: Don Francesco Cristofaro presenta “Venite a me”: un nuovo itinerario spirituale tra Vangelo e vita quotidiana

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La meditazione ti porta in uno stato di quiete, libera la mente, annulla lo stress e fornisce chiarezza mentale per migliorare la produttività. Ed è per questo motivo che la eseguo ed è il modo migliore per progettare le case dei miei clienti rispettando il loro esser - facebook.com facebook