DIRETTA | Cesena Bari 1-1 | Ciervo rimette il risultato in parità

Risultato aggiornato tra Cesena e Bari: la partita termina 1-1 con il gol di Ciervo che ristabilisce la parità. Nel corso del match, vari cambi e azioni offensive hanno caratterizzato il gioco, mantenendo vivo l’equilibrio tra le squadre. Di seguito, i momenti principali e le opportunità create durante l’incontro.

73': primo cambio di Mignani, Magni prende il posto di Bisoli69': De Pieri se ne va sulla sinistra e serve il neo entrato Pagano, deviazione in scivolata debole che Klinsmann blocca senza problemi67': Dorval prova a mettersi in proprio arrivando a calciare dal limite, pallone fuori alla sinistra.

