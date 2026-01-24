DIRETTA | Cesena Bari 0-0 | Ciervo vicino al gol

Segui la diretta di Cesena-Bari, attualmente sul punteggio di 0-0. Al 16’, Ciervo ha avuto un’opportunità con un tiro dal limite, deviato da Pucino. Poco prima, al 12’, Berti ha cercato Bisoli in area, ma la difesa biancorossa è riuscita a intervenire. Restate aggiornati sulle principali azioni di questa sfida di calcio in tempo reale.

39': altra traversa del Cesena. Questa volta è Frabotta col sinistro dal limite a colpire il legno, col pallone che poi rimbalza nei pressi della linea di porta ma non entra 36': romagnoli vicinissimi al vantaggio. Angolo di Castagnetti, Cerofolini respinge corto e Blesa gira col destro: pallone che colpisce la traversa ed esce 30': che chance per il Bari: Dorval crossa e la sfera giunge in area a Mane, che esplode il destro ma Zaro di testa salva a Klinsmann battuto 12': Berti cerca Bisoli in area, spazza la difesa biancorossa. Spinge il Cavalluccio 6': è il Cesena a fare la partita, prima conclusione di Shpendi: Cerofolini non rischia la presa e mette in angolo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

