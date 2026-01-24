Denaro e ombre qualcosa non torna in questa storia

Il tema della giustizia e delle modalità di detenzione rimane complesso e spesso controverso. In questo testo si analizza il caso di Jacques Moretti e la sua scarcerazione su cauzione dopo la vicenda di Crans-Montana, offrendo una riflessione equilibrata su aspetti legati a responsabilità, diritto e considerazioni etiche, nel rispetto di un approccio sobrio e obiettivo.

Sono da sempre contro l’abuso della carcerazione preventiva, ma sulla strage di Crans-Montana e l’uscita dal carcere su cauzione di Jacques Moretti le cose sono diverse e provo a spiegare perché. Quel che è accaduto è chiaro, ci sono immagini nette, documenti e testimonianze dalle quali emergono le responsabilità dei gestori, le pesanti omissioni e le negligenze delle istituzioni svizzere, in particolare del Comune. Il motore di questa storia orribile è il denaro, dunque bisogna seguire i soldi. Moretti è una figura ambigua, con un passato in Corsica ancora tutto da raccontare, vecchie accuse e frequentazioni non proprio da circolo delle dame di San Vincenzo, capitali che appaiono magicamente e un «caro amico» che spunta dal nulla e paga la cauzione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

