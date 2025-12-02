I l terzo capitolo della saga ideata da Rian Johnson arriva come un cambio di luce, quasi un’ombra che avanza sul mondo ironico e geometrico di Benoit Blanc. Netflix ha pubblicato il nuovo trailer di Wake Up Dead Man – Knives Out e, insieme al poster ufficiale, ci consegna un assaggio di un film che sembra voler giocare con un’atmosfera più cupa, più spirituale, quasi vertiginosa. Dopo il passaggio acclamato al Toronto International Film Festival e al London Film Festival, il film è ora in alcune sale selezionate e sbarcherà in streaming dal 12 dicembre "Cena con delitto - Knives Out" con Daniel Craig. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il nuovo Knives Out cambia atmosfera: niente ville sul mare, questa volta il mistero nasce tra i banchi di una piccola chiesa. E nel trailer Daniel Craig ha già capito che qualcosa non torna…