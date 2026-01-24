Delitto Garlasco Andrea Sempio | Dopo Vigevano andai da nonna Il mio interrogatorio? Solo 2 pagine su 4 ore

Andrea Sempio, coinvolto nel caso Garlasco, ha dichiarato di aver visitato la nonna dopo Vigevano. Nel corso dell’interrogatorio, durato quattro ore, sono state consegnate solo due pagine. La difesa annuncia la richiesta di incidente probatorio sui computer di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, e della 26enne, per chiarire eventuali elementi digitali rilevanti.

La difesa di Andrea Sempio chiederà l'incidente probatorio sul computer di Alberto Stasi, oggi condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, e su quello della 26enne. Lo ha sottolineato a Quarto Grado l'avvocato Liborio Cataliotti. Andrea Sempio durante la trasmissione: "Ho raccontato tutto, non posso cambiare ciò che ho fatto quel giorno, sono tranquillo".

Andrea Sempio: "Ero vicino a casa Poggi. Sul mio interrogatorio uscite solo due pagine"Andrea Sempio spiega a Quarto Grado di essere stato l’unico tra amici a essere avvistato fuori da casa Poggi il giorno del delitto di Garlasco, confermando di aver avvisato i conoscenti rimasti a Garlasco.

Leggi anche: Delitto Garlasco, Andrea Sempio su Dna e impronta 33: “Non sono mie. L’arresto? Non lo temo”

DELITTO DI GARLASCO - ANDREA SEMPIO INDAGATO nuovamente dalla procura per l'omicidio di Chiara Poggi

Argomenti discussi: Garlasco, un anno fa la riapertura dell'inchiesta | Verso la richiesta di processo per Andrea Sempio; Garlasco in Tv, 16 minuti possono riscrivere il movente. La mossa a sorpresa dei legali di Sempio; Caso Garlasco, consulenti Stasi: Cercano prove contro Alberto, lo scontro tra i legali; Andrea Sempio preoccupato solo dall'impronta 33 tra gli indizi del caso di Garlasco per il rinvio a giudizio.

Delitto di Garlasco: Andrea Sempio in TV a Quarto Grado e i suoi amici in Procura da Napoleone. Svolta vicina? È presto e forse c'è dell'altro...Un’indagine che sembra continuare a raccontarsi meglio nei salotti televisivi che nelle carte giudiziarie. Succede quando c’è un indagato che sceglie le luci di uno studio e una Procura che, nel fratt ... mowmag.com

Garlasco, ecco la svolta: sfilata in procura di ex compagni di Sempio. I pm vogliono la verità sul video girato a scuolaSulle indagini relative al delitto di Garlasco emerge una novità clamorosa e fin qui tenuta segreta dai pm. Nei giorni scorsi c'è stata una sfilata di ex compagni di Andrea Sempio in procura, il motiv ... affaritaliani.it

Garlasco, nuova scoperta sulla mattina del delitto: "Stasi non era solo" (VIDEO) - facebook.com facebook

Un anno fa la riapertura del caso sul delitto di Garlasco, verso la richiesta del processo per Sempio Dopo il deposito della consulenza di Cattaneo attesa la chiusuradell' inchiesta in vista di giudizio. #ANSA x.com