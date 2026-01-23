Andrea Sempio | Ero vicino a casa Poggi Sul mio interrogatorio uscite solo due pagine

Andrea Sempio spiega a Quarto Grado di essere stato l’unico tra amici a essere avvistato fuori da casa Poggi il giorno del delitto di Garlasco, confermando di aver avvisato i conoscenti rimasti a Garlasco. Sempio descrive inoltre di aver consegnato un interrogatorio di sole due pagine, offrendo chiarimenti sulla sua presenza in quella circostanza.

“ Sono quello che ha avvisato i nostri amici che erano rimasti a Garlasco ”. Andrea Sempio chiarisce così a Quarto Grado come mai sia la sola persona, della cerchia degli amici, avvistata fuori da casa Poggi il giorno del delitto di Garlasco. L’indagato si è prestato a una serie di domande a raffica nel salotto della trasmissione di Rete 4, in compagnia dei suoi legali Angela Taccia e Liborio Cataliotti. Ci si è interrogati a partire dallo scontrino di un parcheggio di Vigevano, che Sempio ha presentato per attestare che la mattina del 13 agosto 2007, quando è stata uccisa Chiara Poggi, lui si fosse recato in una libreria che però era chiusa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Garlasco, Andrea Sempio: «Il mio Dna su Chiara Poggi? Può essere un mio parente di 500 anni fa. Ora tenteranno di creare un mostro»Andrea Sempio commenta con cinismo la consulenza sulla presenza del suo DNA sul corpo di Chiara Poggi, ipotizzando un collegamento genealogico antico.

