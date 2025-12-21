Una barriera anti-bivacco eretta davanti a un supermercato. Siamo nel quartiere Rogoredo, a Milano: qui a breve distanza dal tristemente celebre boschetto della droga, una palizzata in ferro, alta quasi quattro metri, è apparsa ai gestori del grande magazzino l'unica soluzione per non ritrovarsi ogni mattina a dover ripulire l'area, sommersa da ogni tipo di rifiuti e sporcizia accumulati durante la notte. "Cosa ne penso? Mi sembra un carcere". "Qui il problema è risolto, ma ce lo ritroveremo noi poco più avanti, sotto i nostri balconi", sono i commenti dei residenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, a Rogoredo le barriere anti-bivacco

Leggi anche: Milano,"sit-in anti-spaccio a Rogoredo

Leggi anche: La manifestazione anti spaccio e degrado a Rogoredo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Barriere anti-rumore. Lavori al via nel 2027 - Le barriere fonoassorbenti lungo la ferrovia, all’altezza di San Giuliano? msn.com