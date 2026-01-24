Dc | Rotondi ' ricordiamo centenario Salverino De Vito'
Oggi si celebra il centenario della nascita di Salverino De Vito, figura di rilievo della Democrazia Cristiana e protagonista della politica italiana. Nato in alta Irpinia, ha ricoperto ruoli importanti, tra cui quello di senatore e ministro del Mezzogiorno, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del Sud. La sua figura rappresenta un capitolo significativo della storia politica italiana del Novecento.
Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Oggi ricorre il centenario della nascita di Salverino De Vito, senatore Dc dell'alta Irpinia, ministro del Mezzogiorno, autore della legge per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile. La Dc lo ricorda con affetto e gratitudine". Così sui social il presidente della 'Dc con Rotondi', Gianfranco Rotondi, ricorda l'ex ministro Salverino De Vito nel centenario della nascita.
Ppi: Rotondi, 'con Dc presente in Parlamento, si può ripartire'Il 18 gennaio 1994, Mino Martinazzoli modificò il nome della Democrazia Cristiana, segnando un momento importante nella storia politica italiana.
