Dc | Rotondi ' ricordiamo centenario Salverino De Vito'

Oggi si celebra il centenario della nascita di Salverino De Vito, figura di rilievo della Democrazia Cristiana e protagonista della politica italiana. Nato in alta Irpinia, ha ricoperto ruoli importanti, tra cui quello di senatore e ministro del Mezzogiorno, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del Sud. La sua figura rappresenta un capitolo significativo della storia politica italiana del Novecento.

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Oggi ricorre il centenario della nascita di Salverino De Vito, senatore Dc dell'alta Irpinia, ministro del Mezzogiorno, autore della legge per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile. La Dc lo ricorda con affetto e gratitudine". Così sui social il presidente della 'Dc con Rotondi', Gianfranco Rotondi, ricorda l'ex ministro Salverino De Vito nel centenario della nascita.

