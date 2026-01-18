Ppi | Rotondi ' con Dc presente in Parlamento si può ripartire'

Il 18 gennaio 1994, Mino Martinazzoli modificò il nome della Democrazia Cristiana, segnando un momento importante nella storia politica italiana. In un contesto di profonde trasformazioni, la presenza della Dc in Parlamento rappresentava un elemento di continuità. Oggi, questa ricorrenza invita a riflettere sul ruolo di quel patrimonio politico e sulla possibilità di ripartire attraverso le sue radici storiche.

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Questa data iconica è stata variamente utilizzata dopo la fine della Dc: il 18 gennaio 1994 Mino Martinazzoli cambiò il nome della Democrazia cristiana, tornando alla denominazione di Partito popolare. Non fu un'avventura vincente, sin dall'esordio: quella mattina di gennaio di trentadue anni fa nacquero in realtà due partiti, il Ppi di Martinazzoli, collocato al centro, e il Ccd di Casini, schierato col nascente centrodestra di Berlusconi. Voleva essere il ritorno del popolarismo, e invece fu la scissione della Democrazia cristiana, la prima di una serie infinita (nel senso che non sono ancora finite, purtroppo)". 🔗 Leggi su Iltempo.it

