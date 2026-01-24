Crans Montana Moretti esce dal carcere e l’Italia insorge | richiamato l’ambasciatore italiano in Svizzera

Dopo la scarcerazione di Moretti a Crans-Montana, l’Italia ha espresso la propria protesta, richiamando l’ambasciatore in Svizzera. La decisione è stata giudicata da Palazzo Chigi come un’offesa alle famiglie delle vittime e ai feriti della tragedia. Il governo italiano ha ribadito l’impegno a chiedere verità e giustizia, sottolineando la gravità della situazione e la necessità di risposte chiare.

La scarcerazione di Jacques Moretti, il titolare de Le Constellation, il locale di Crans Montana in cui si è verificata la strage di Capodanno, ha indignato i famigliari delle vittime, dei feriti e lo stesso Stato italiano. La Farnesina ha infatti deciso di richiamare a Roma l’ambasciatore d’Italia in Svizzera per consultazioni sul caso, al fine di fare chiarezza su ciò che sta accadendo. La questione fa riferimento alla tragedia avvenuta lo scorso 1° gennaio, quando un incendio ha avvolto il locale in cui si trovavano a festeggiare il nuovo anno centinaia di giovanissimi. Il bilancio dell’incidente è stato devastante: 40 decessi e 115 feriti gravi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

