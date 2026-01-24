Coniugare viabilità e sostenibilità

Coniugare viabilità e sostenibilità rappresenta una sfida importante per le città italiane. Dopo aver attraversato Milano, Firenze, Monza, Bologna, Pistoia, Modena e Prato, il percorso si ferma a Sondrio, una destinazione nota sia per il suo patrimonio culturale che per il ruolo nel turismo lombardo. Favorire soluzioni di mobilità sostenibile è fondamentale per valorizzare il territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Dopo Milano, Firenze, Monza, Bologna, Pistoia, Modena, Prato il viaggio nella mobilità urbana fa tappa a Sondrio, meta del turismo in Lombardia anche da parte di chi arriva da fuori. Le montagne e le vallate che rendono uniche Valtellina e Valchiavenna finora hanno rappresentanto un limite per la viabilità, ma anche grazie alle Olimpiadi importanti interventi sono stati realizzati e altri sono in cantiere. Non solo asfalto, si punta al cicloturismo con una rete che coniuga efficienza viabilistica e accoglienza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

