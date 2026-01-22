Audit Savoca EY Italia | Revisore deve coniugare competenze tradizionali e digitali

L’audit moderno richiede un equilibrio tra competenze tradizionali e digitali. Secondo EY Italia a Savoca, il revisore deve integrare conoscenze economiche, giuridiche e contabili con capacità di analisi dei sistemi informativi, dei processi e dei dati. Questa evoluzione mira a garantire un controllo più accurato e aggiornato, rispondendo alle sfide di un contesto sempre più digitale e complesso.

“Le competenze oggi richieste al revisore sono sia quelle tradizionali - di tipo economico, giuridico e contabile - sia quelle incentrate sull'analisi dei sistemi informativi, dei processi e dei dati”. Queste skills sono “anche quelle su cui le società di revisione stanno investendo”. A dirlo Giuseppe Savoca, Coo EY Italia, all’evento ‘Innovazione tecnologica, transizione digitale e intelligenza artificiale. Prospettive, processi aziendali e attività di revisione’, organizzato a Milano da Assirevi - Associazione italiana delle società di revisione legale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

