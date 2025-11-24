Como travolgente | 5-1 al Torino e sogno Champions sempre più vivo
La squadra di Fàbregas schianta i granata: doppietta di Addai, poi Ramon, Paz e Baturina. Toro irriconoscibile nella ripresa Il Como illumina la scena e manda un segnale forte al campionato. Allo stadio Olimpico Grande Torino finisce 5-1 per la squadra di Cesc Fàbregas, protagonista di una prestazione scintillante che la spinge a ridosso dell’Inter e, di conseguenza, pienamente in corsa per la zona Champions. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
