Como travolgente | 5-1 al Torino e sogno Champions sempre più vivo

La squadra di Fàbregas schianta i granata: doppietta di Addai, poi Ramon, Paz e Baturina. Toro irriconoscibile nella ripresa Il Como illumina la scena e manda un segnale forte al campionato. Allo stadio Olimpico Grande Torino finisce 5-1 per la squadra di Cesc Fàbregas, protagonista di una prestazione scintillante che la spinge a ridosso dell'Inter e, di conseguenza, pienamente in corsa per la zona Champions.