Como Acqua via libera al piano 2026-2030 | investimenti per 208 milioni nei prossimi cinque anni

Oggi, presso Villa Gallia a Como, si è svolta l’assemblea dei soci di Como Acqua, prima dopo la fusione con Aqua Seprio Servizi. Durante l’incontro è stato approvato il piano di investimenti 2026-2030, che prevede un impegno di 208 milioni di euro nei prossimi cinque anni. Questa strategia mira a migliorare i servizi idrici e a sostenere lo sviluppo sostenibile del territorio comasco.

Si è svolta oggi, venerdì 23 gennaio 2026, a Villa Gallia, sede della Provincia di Como, l'assemblea dei soci di Como Acqua, la prima dopo la fusione per incorporazione di Aqua Seprio Servizi. L'operazione, efficace dal 1° gennaio, ha portato all'ingresso dei Comuni di Carbonate, Locate Varesino.

