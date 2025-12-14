L’albero della speranza dei giovani | Parlano di solitudine | aiutiamoli

Un gesto simbolico di speranza e ascolto: i giovani hanno scritto un messaggio di solidarietà e fiducia, affrontando temi come solitudine e legami familiari. L'albero della speranza diventa un simbolo di attenzione e supporto, ricordando l'importanza di ascoltare e aiutare chi si sente solo, andando oltre i desideri materiali e valorizzando i valori umani fondamentali.

Non hanno chiesto un telefono nuovo, né scarpe alla moda. Hanno scritto di nonni, di famiglia, di fiducia. Di qualcuno che creda in loro. È questo il cuore dell’iniziativa lanciata dagli anziani del Centro Sociale Ancescao di Cento per ascoltare davvero i ragazzi tra i 16 e i 18 anni, capire cosa manca nelle loro vite, oltre le apparenze e cercare di mettere in piedi progetti per aiutarli. La domanda posta era semplice: "Cosa ti manca?". Le risposte, invece, sono state profonde. I pensieri, scritti in forma anonima su piccoli cartoncini colorati e plastificati sono stati appesi ieri a un albero nel giardino dello Zanandrea, trasformandolo in uno spazio di ascolto e riflessione, uno speciale albero di Natale dove le parole dei ragazzi potranno essere ascoltate. Ilrestodelcarlino.it L’albero della speranza dei giovani: "Parlano di solitudine: aiutiamoli" - Cento: al centro anziani appesi all’abete i pensieri degli studenti. msn.com

