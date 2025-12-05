Cologno Monzese lavoratori senza stipendio sciopero nel gruppo Sm Optics-Siae

Cologno Monzese (Milano), 5 dicembre 2025 – Le Rsu e la Fiom-Cgil di Milano della Sm Optics e della controllata Siae Microelectronics di Cologno Monzese (Milano) hanno proclamato uno sciopero per la mattinata di martedì prossimo 9 dicembre. Sul tavolo il mancato pagamento degli stipendi dei lavoratori delle due aziende. Lo si legge in una nota sindacale in cui viene indicato che “i l consiglio di amministrazione dell'azienda, chiamato a deliberare su decisioni fondamentali per il futuro industriale, la continuità aziendale e per il pagamento degli stipendi, non si è svolto ed è stato rinviato a martedì prossimo, senza fornire garanzie concrete”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cologno Monzese, lavoratori senza stipendio, sciopero nel gruppo Sm Optics-Siae

Approfondisci con queste news

AULA STUDIO: VI ASPETTIAMO! Si avvicina la sessione invernale? Non ti preoccupare! Dal 9 al 18 dicembre e dal 7 al 15 gennaio, dal lunedì al giovedì, la sala studio della Biblioteca civica di Cologno Monzese resterà aperta anche di sera dalle 19.00 al - facebook.com Vai su Facebook

Cologno Monzese, lavoratori senza stipendio, sciopero nel gruppo Sm Optics-Siae - La mattina di martedì 9 il corteo di protesta arriverà fino al comune di Cologno. Lo riporta msn.com

Senza stipendio per mesi, lavoratori Siae e Sm Optics in presidio - E a Milano i lavoratori dell'Agenzia delle Entrate protestano contro lo sfratto ... Come scrive rainews.it

Siae, è protesta a oltranza. La rabbia dei lavoratori: “Da 4 mesi senza stipendio, non si può andare avanti” - Cologno Monzese (Milano) – Da ieri la protesta dei lavoratori della Siae Microelettronica e della controllata SM Optics si è infiammata e andrà avanti ad oltranza. Secondo ilgiorno.it